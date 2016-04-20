Саудовская Аравия готовится вывести на биржу государственную нефтяную компанию

Правительство Саудовской Аравии выбрало банк JPMorgan и бывшего банкира Citigroup Майкла Кляйна (Michael Klein) для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые со сделкой источники, передает Прайм.

Инвестиционный банкир Кляйн предоставляет услуги по стратегическому консультированию правительства. Банк JPMorgan работает над приготовлениями к IPO и может стать одним из банков-андеррайтеров. Переговоры находятся на ранней стадии, и окончательное решение насчет IPO еще не принято, сообщают источники.

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Представители Saudi Aramco и JPMorgan отказались от комментариев. Кляйн не ответил на вопрос по электронной почте.

В начале января второй наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны Мухаммед бен Салман Аль Сауд сообщил, что Саудовская Аравия рассматривает возможность проведения IPO Saudi Aramco. По его данным, решение о выходе компании на биржевой рынок будет принято в ближайшие несколько месяцев.

Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.