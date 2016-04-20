Аргентина после 15-летнего перерыва разместила международные облигации на $16,5 миллиарда

Аргентина разместила на международном долговом рынке облигации на общую сумму в $16,5 млрд и 22 апреля выплатит из этих средств долг перед отказавшимися от реструктуризации кредиторами.

Об этом сообщил министр экономики и финансов республики Альфонсо Прат-Гай, передает ТАСС.

"Сегодня мы окончательно покончили с дефолтом 2001 года. В пятницу нам поступят средства, и мы сможем выплатить из них $9,3 млрд (кредиторам)", - сказал он. По словам министра, к настоящему моменту Аргентина подписала 220 соглашений о погашении задолженности с различными фондами, ранее отказавшимися от реструктуризации. Данные договоренности предполагают сокращение долга на 40%.

Как отметил Прат-Гай, Аргентина разместила четыре вида облигаций - на 3, 5, 10 и 30 лет. В среднем ставка составила 7,14% годовых. По словам министра, наибольшим спросом у инвесторов пользовались долговые бумаги сроком на 5 и 10 лет. В общей сложности Аргентина получила заявки на $68,6 млрд. В конечном счете Буэнос-Айрес разместил трехлетние облигации на $2,75 млрд, пятилетние - $4,5 млрд, десятилетние - $6,5 млрд, тридцатилетние - $2,75 млрд. "Примерно две трети кредиторов - из США, четверть - из Европы, 5% - из стран Дальнего Востока, еще 5% - из Латинской Америки", - прочеркнул Прат-Гай.

Министр также сообщил, что Аргентина не планирует размещать новые облигации в Нью-Йорке до конца года.

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В 2005 и 2010 годах Аргентина реструктурировала 93% своего госдолга, оставшегося в наследие после крупнейшего в истории страны дефолта 2001 года. Владельцам облигаций был предложен обмен на новые бумаги с дисконтом около 70% по отношению к первоначальной стоимости. Однако владельцы остальных 7% долговых бумаг, представляющие в основном спекулятивные инвестиционные фонды, на это списание не согласились.

Буэнос-Айрес осуществлял некоторые выплаты через один из нью-йоркских банков, попав таким образом под юрисдикцию американской юстиции. Суд в Нью-Йорке встал на защиту интересов кредиторов, обязал Аргентину выплатить долг полностью и постановил, что Буэнос-Айрес не должен осуществлять платежи другим инвесторам, пока не рассчитается с отказавшимися от реструктуризации хедж-фондами, тем самым закрыв доступ Аргентины к иностранным кредитам.

В январе правительство президента Аргентины Маурисио Макри, вступившего в должность 10 декабря прошлого года, возобновило переговоры. К настоящему моменту Буэнос-Айрес достиг соглашения с 90% кредиторов, оспаривающих выплаты в суде.