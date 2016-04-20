Мининфраструктуры хочет ввести должность замминистра по вопросам приватизации

Министерство инфраструктуры Украины хочет ввести должность заместителя министра, который будет отвечать за вопросы приватизации, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе посвященной приватизации в Украине дискуссионной панели, которая была организована Американской торговой палатой.

«Приватизация - наш главный приоритет на данном этапе. Сейчас мы ищем специалиста на должность заместителя министра, который будет ответственным за это направление», - цитирует Омеляна пресс-служба Американской торговой палаты.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры УНИАН сообщили, что в ведомстве, как они планируют, будет отдельный замминистра, который будет отвечать за вопросы приватизации, а сейчас у министра есть три заместителя: замминистра по вопросам европейской интеграции Оксана Рейтер, замминистра Юрий Васьков, курирующий морехозяйственный комплекс, и замминистра Николай Снитко, отвечающий за железнодорожный транспорт, а вакантными остаются должности первого замминистра и замминистра-руководителя аппарата.

Согласно сообщению, Американская торговая палата отметила необходимость реализации пяти основных компонентов для успешного инвестирования в государственные активы. В частности, разработка изменений в закон Украины «О концессиях» в части обеспечения прозрачной и четкой процедуры предоставления объектов в концессию, а также в разрезе определения порядка взимания концессионных платежей. «Деловое сообщество ожидает, что в ближайшее время будет определена правительственная стратегия в отношении государственных активов в направлении привлечения инвесторов для приватизации и концессии», - приводятся в сообщении слова президента Американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера.

В то же время, в пресс-службе Министерства инфраструктуры сообщили со ссылкой на Омеляна, что совместно с Фондом государственного имущества Украины и Минэкономразвития продолжается работа над новым законом о концессиях. Кроме того, Министерство инфраструктуры полностью разделяет позицию Минэкономразвития, согласно которой перечень предприятий, не подлежащих приватизации, должен быть пересмотрен в сторону существенного сокращения.

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Как сообщал УНИАН, ранее Омелян сообщил, что изменения в закон Украины о концессиях, которые разрабатывает Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством экономического развития и торговли, могут быть подготовлены к концу текущего года.

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив сообщила, что законопроект о концессии будет подан на рассмотрение в Верховную Раду к сентябрю текущего года. По ее словам, в настоящее время в Украине существует четыре закона о концессии, однако они несовершенны и поэтому не используются на практике.