Подготовка Одесского припортового завода к приватизации обошлась в $1 миллион

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) потратил почти 1 миллион долларов на техническую подготовку к приватизации одного из крупнейших производителей химической продукции в стране "Одесского припортового завода" (ОПЗ), сообщил в ходе круглого стола глава ФГИУ Игорь Билоус.

"Мы потратили почти 1 миллион долларов на техническую подготовку ОПЗ", - сказал он.

Билоус отметил, что представители фонда вместе с советником по приватизации завода уже провели подготовку компании к проведению преобразований, экологический аудит, разработали управленческий отчет и разослали краткую информацию об ОПЗ потенциальным покупателям.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества рассчитывает в конце июля 2016 года закрыть сделку по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода.

Одесский припортовый завод (Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.