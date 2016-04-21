Нацкомиссия аннулировала лицензию Украинской международной фондовой биржи

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) аннулировала лицензию Украинской международной фондовой биржи (УМФБ) на проведение профессиональной деятельности из-за существующих правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Кроме того, НКЦБФР признала ценные бумаги УМФБ фиктивными и остановила их обращение.

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Как сообщал УНИАН, в апреле прошлого года комиссия приостановила действие лицензии УМФБ на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.

Украинская международная фондовая биржа основана в 1999 году. Ее учредителями выступили 24 юрлица, среди них - коммерческие банки и операторы фондового рынка Украины.