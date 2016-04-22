На китайском фондовом рынке сильнейший недельный спад за три месяца

Китайские фондовые индексы по итогам текущей недели продемонстрировали сильнейшее снижение за три месяца, сообщает Reuters.

За неделю сводный индекс CSI300 (рассчитывается на основе стоимости акций, торгующихся на биржах в Шанхае и Шэньчжэне) потерял 3%, а Shanghai Composite – 3,9%.

При этом торги в пятницу 22 апреля оба биржевых показателя завершили в плюсе. Индекс CSI300 вырос на 0,5% о 3174 пунктов, а Shanghai Composite – на 0,2% до 2959 пунктов.

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На фондовом рынке Китая в последние недели наблюдается значительная волатильность, указывает агентство. Так, 14 апреля основные индексы обновили трехмесячный максимум: CSI300 поднялся до 3275 пунктов, а Shanghai Composite – до 3082 пунктов. В конце января показатели потеряли почти 6% и оказались на минимуме с декабря 2014 года, передает Slon.ru.

Биржевые индексы в Китае перешли к росту в марте 2016 года после того, как власти страны приняли новый экономический план. Дополнительную поддержку рынкам в апреле оказали данные по китайскому экспорту в марте – за этот месяц показатель увеличился впервые за девять месяцев, на 11,5% в годовом выражении.