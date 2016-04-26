Фонд госимущества против: Ахметову не разрешат превратить энергокомпании в частные общества

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) на собраниях акционеров энергогенерирующих предприятий «Киевэнерго» и «ДТЭК Крымэнерго» (обе г. Киев), в которых он владеет 25% плюс 1 акция, выступил против преобразования компаний из публичных в частные, сообщила пресс-служба фонда.

Такое решение, по информации ФГИУ, связано с тем, что государству будет сложнее контролировать частные акционерные общества, так как к ним предъявляется меньше требований по раскрытию информации.

В связи с такой позицией фонда, собрания акционеров «Киевэнерго» и «ДТЭК Крымэнерго» не смогли принять решения о преобразовании энергокомпаний в частные.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества ранее на собраниях акционеров других компаний уже заблокировал преобразование «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и "ДТЭК Донецкоблэнерго" в частные компании из публичных.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ДТЭК инициировал преобразование энергокомпаний с целью получить приоритетное право выкупить оставшиеся 25% акций каждого из предприятий у государства по первоначальной цене оценки.

В ДТЭК сообщили, что решение о преобразовании предприятий было включено в повестку дня собраний акционеров, так как после вступления в силу 1 мая этого года новой редакции Закона "Об акционерных обществах" данные энергокомпании холдинга не смогут соответствовать критериям публичных обществ. В частности, акции публичных эмитентов должны быть в биржевых реестрах, но это усложнено более жесткими листинговыми требованиями к ценным бумагам. Кроме того, в каждой из указанных энергокомпаний более 100 акционеров, что, согласно закону, не дает мажоритарному акционеру частного общества права первоначального выкупа акций у государства.

«Киевэнерго» обеспечивает потребителей столицы электрической и тепловой энергией, которая производится на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Компания имеет 5 структурных подразделений, а также два филиала — «Энергосервис» и мусоросжигательный завод «Энергия». Собственниками более 10% акций «Киевэнерго» являются кипрская компания DTEK Holdings Limited (25% плюс 1 акция), нидерландская DTEK Energy B.V. (29,1%), украинская "ДТЭК Энерго" (18,3%) и государство в лице ФГИУ (25% плюс 1 акция).

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«ДТЭК Крымэнерго» - крупнейшая энергоснабжающая компания оккупированного Россией Крыма. Собственниками более 10% ее акций являются кипрские компании DTEK Holdings Limited (50,3%), Garensia Enterprises Limited (12,4%) и государство в лице ФГИУ (25% плюс 1 акция).