Минфин провел удачный аукцион: привлек в бюджет от продажи гривневых облигаций 3 миллиарда

Министерство финансов Украины сегодня, 26 апреля, на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,028 миллиарда гривень.

Как сообщается на сайте министерства, все средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 3 года со средневзвешенной доходностью 18,44% годовых, в то время как размещение облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев не состоялось.

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Как сообщал УНИАН, Минфин во втором квартале 2016 года планирует проводить на ОВГЗ-аукционах размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, 2 и 3 года, а также валютных облигаций сроками обращения 1,5 и 2 года.

По состоянию на 26 апреля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 542,489 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 385,400 миллиарда гривень, или 71% их общего объема.