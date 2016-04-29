Один из крупнейших внешних акционеров Apple продал все акции компании

Миллиардер и основной владелец многопрофильного холдинга Icahn Enterprises Карл Айкан (43 место в глобальном рейтинге Forbes, состояние — $17 млрд) больше не владеет акциями Apple. Об этом он сам рассказал в беседе с CNBC, передает РБК.

«У нас больше нет позиций в Apple», — сообщил Айкан, отметив, что Apple «большая компания», а ее генеральный директор Тим Кук «делает потрясающую работу».

Объясняя свое решение, Айкан выразил озабоченность положением Apple в Китае. Инвестора беспокоит, что китайские власти могут наложить ограничения на бизнес Apple, что может отразиться на уровне продаж. При этом, признался Айкан, его не пугает замедление экономического роста Китая.

Читайте такжеОдин из основателей Apple хочет, чтобы компания платила больше налогов

Карл Айкан приобрел акции Apple в 2013 году. Инвестор неоднократно отмечал, что компания недооценена. В феврале 2015 года Айкан заявлял, что одна акция Apple должна стоить $216, а капитализация компании, по его оценке, должна быть около $1,3 трлн. Доля Айкана в компании составляла около 45,8 млн акций, он был крупнейшим внешним акционером Apple (не участвовал в управлении компании и не имел права голоса). По оценке Bloomberg, по текущим ценам пакет Aйкана мог стоить $4,4 млрд.

Заявление Айкана последовало на фоне публикации квартальной отчетности, в которой Apple сообщила о падении выручки впервые с 2003 года. За второй квартал текущего финансового года она составила $50,6 млрд по сравнению с $58 млрд в аналогичном периоде прошлом году. Продажи iPhone во втором квартале 2016 года упали на 16%. Наибольшее падение продаж — на 26% — зафиксировано в Китае, а в США падение составило 10%. После публикации отчетности 27 апреля акции Apple упали почти на 8,2%.