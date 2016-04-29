Глава совета директоров "Газпрома" продал весь свой пакет акций концерна

Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков 19 апреля продал все акции компании, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Газпрома" 29 апреля.

Размер доли Зубкова в уставном капитале "Газпрома" составлял 0,00043868%, вся доля была выражена в обыкновенных акциях. Исходя из данных Московской биржи, к концу дня 19 апреля Зубков мог выручить за свой пакет акций концерна 16,2 миллиона рублей (65 тысяч долларов).

Читайте также"Газпром" меняет формулу цены на газ для европейцев – отказывается от нефтяной привязкиПремьер-министр Дмитрий Медведев 19 апреля подписал распоряжение о выплате компаниями с госучастием дивидендов за 2015 год в размере не менее 50% прибыли. В течение этого дня акции "Газпрома" подскочили в цене на 6,6%. Сейчас они торгуются на 13% дороже, чем на закрытии 18 апреля.

Распоряжение коснется, в том числе, "Газпрома", АК "АЛРОСА", "Башнефти", "Зарубежнефти", "Русгидро", "Совкомфлота", "Транснефти", "Роснефтегаза". Как ожидает Кабмин, вследствие данного решения федеральный бюджет РФ получит в 2016 году не менее 100 миллиардов рублей дополнительных доходов.