Антимонопольный комитет разрешил физлицам купить "Неос Банк"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил физическим лицам - гражданам Украины приобрести контрольные пакеты акций «Неос Банка» (ранее - «Банк Кипра», Киев).

«Предоставлено разрешение физическим лицам - гражданам Украины на приобретение акций ПАО «Неос Банка» (г. Киев), обеспечивающих превышение 50% голосов в высшем органе управления», - говорится в решении комитета.

По информации на сайте Национального банка Украины, ключевыми владельцами «Неос Банка» через компанию ABH Ukraine Limited (Кипр) на конец февраля являлись граждане Израиля Михаил Фридман и Герман Хан, а также граждане Российской Федерации Петр Авен, Алексей Кузмичев и Андрей Косогов.

Через эту компанию указанные лица также являются опосредствованными владельцами «Альфа Банка» (Украина).

Ранее, 14 марта, Антимонопольный комитет Украины сообщал о применении штрафа к компании ABH Ukraine Limited в 20,4 тыс. грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде концентрации в управлении акций «Неос Банка». АМКУ утверждал, что компания получила в управление акции «Неос Банка» без получения соответствующего разрешения органов комитета.

Напомним, АМКУ разрешил компании ABH Ukraine Limited купить «Неос Банк» в июле прошлого года, но через несколько дней Национальный банк оштрафовал компанию за приобретение банка без согласования с регулятором.

Как сообщал УНИАН, ABH Ukraine Limited 17 апреля 2014 года закрыла сделку с Bank of Cyprus Group по приобретению 99,77% акций украинского «Банка Кипра» и кредитного портфеля, выданного группой «Банка Кипра» украинским заемщикам. Банк сообщил, что общая сумма сделки составила 202,5 млн евро.

«Банк Кипра» (Киев, ранее «АвтоЗАЗбанк») работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших финучреждений. 17 апреля 2014 года акционеры «Банка Кипра» приняли решение о смене названия финансового учреждения на «Неос Банк».