Акции Twitter резко подешевели
Акции компании Twitter резко подешевели - на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи во вторник их стоимость упала на 3% до 13,9 доллара за штуку.
Это минимальная цена, до которой опускались акции компании с ноября 2013 года, когда Twitter вышла на биржу, передает Русская служба Би-Би-Си.
По оценке экспертов, только в этом году акции Twitter подешевели на 39%, а в целом за всю историю компании - более чем на 65%.
В январе этого года из компании ушли четыре вице-президента. Как сообщало агентство "Блумберг", увольнения последовали за провалом попыток руководства компании остановить падение темпов роста числа новых пользователей социальной сети.
Читайте также"Твиттер" поменял работу ленты новостей и заставит пользователей смотреть рекламу
Число активных пользователей Twitter сейчас составляет около 320 миллионов человек.
Выручка компании по итогам 2015 года достигла 2,2 миллиардов долларов.