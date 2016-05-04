Акции Twitter резко подешевели

00:56, 04 мая 2016
Фондовый рынок
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Акции компании Twitter резко подешевели - на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи во вторник их стоимость упала на 3% до 13,9 доллара за штуку.

REUTERS

Это минимальная цена, до которой опускались акции компании с ноября 2013 года, когда Twitter вышла на биржу, передает Русская служба Би-Би-Си.

По оценке экспертов, только в этом году акции Twitter подешевели на 39%, а в целом за всю историю компании - более чем на 65%.

В январе этого года из компании ушли четыре вице-президента. Как сообщало агентство "Блумберг", увольнения последовали за провалом попыток руководства компании остановить падение темпов роста числа новых пользователей социальной сети.

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Число активных пользователей Twitter сейчас составляет около 320 миллионов человек.

Выручка компании по итогам 2015 года достигла 2,2 миллиардов долларов.

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