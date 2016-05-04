Philips планирует продать подразделения по производству лампочек
Голландский конгломерат Philips объявил о планах продать подразделение по производству электрических лампочек.
Подразделение по производству электрических лампочек компании Philips будет выделено в отдельную структуру и выведено на биржу Euronext Amsterdam, передает РБК со ссылкой на Financial Times
Сначала будет продано 25% акций, а затем голландцы в течение нескольких лет избавятся от контрольного пакета, чтобы сосредоточиться на продукции медицинского характера.
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Генеральный директор Philips Франс ван Хаутен заявил, что подразделение по производству лампочек, которое называется Lumileds «может с полным основанием рассчитывать на успех в качестве самостоятельной компании». Руководство Philips считает, что переход с потребительских товаров на медицинские предлагает больше возможностей для роста.
Ранее Philips планировала продать 80,1% в Lumileds китайскому консорциуму за $2,8 млрд. Однако в январе эта сделка сорвалась из-за возражений американских регуляторов.