Philips планирует продать подразделения по производству лампочек

Подразделение по производству электрических лампочек компании Philips будет выделено в отдельную структуру и выведено на биржу Euronext Amsterdam, передает РБК со ссылкой на Financial Times

Сначала будет продано 25% акций, а затем голландцы в течение нескольких лет избавятся от контрольного пакета, чтобы сосредоточиться на продукции медицинского характера.

Читайте такжеНовая экологическая проблема: космонавты указали на опасность энергосберегающих ламп (фото)

Генеральный директор Philips Франс ван Хаутен заявил, что подразделение по производству лампочек, которое называется Lumileds «может с полным основанием рассчитывать на успех в качестве самос​тоятельной компании». Руководство Philips считает, что переход с потребительских товаров на медицинские предлагает больше возможностей для роста.

Ранее Philips планировала продать 80,1% в Lumileds китайскому консорциуму за $2,8 млрд. Однако в январе эта сделка сорвалась из-за возражений американских регуляторов.