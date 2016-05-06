Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Бразилии

Об этом сообщает ТАСС.

"Понижение рейтинга Бразилии отражает более сильный, чем ожидалось, экономический спад, неспособность правительства стабилизировать перспективы государственных финансов, а также повышенный уровень политической неопределенности", - говорится в заявлении агентства.

Fitch считает, что все эти факторы подрывают уверенность в национальной экономике, а также возможность ее эффективного управления.

Рейтинг по облигациям в национальной и иностранной валюте был также понижен до уровня "ВВ" с "ВВ+", а краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне "В".

Читайте такжеБразилия для спасения экономики займет более $12 миллиардов

Отмечается, что новое решение агентства было обнародовано в преддверии голосования верхней палаты национального парламента по импичменту президента страны Дилмы Руссефф, которое может завершиться сменой власти в южноамериканской республике. "Fitch считает, что политический переходный период, связанный с процессом импичмента и формированием нового правительства, пройдет плавно и мирно", - добавили в Fitch.