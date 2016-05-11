В Лондоне взялись за "друзей" русской мафии: арестовали $22 миллиона на счетах

Британская полиция арестовала 22 миллиона долларов на счетах, владельцев которых она подозревает в связи с российской организованной преступностью, использовавшей Лондонский фьючерсный рынок для отмывания денег.

Об этом сообщает Радио Cвобода со ссылкой на ряд западных СМИ.

В деле по отмыванию крупных сумм c использованием Лондонского фьючерсного рынка, по информации Reuters, участвовали две российские компании, швейцарская фирма и инвестиционная группа на Британских Виргинских островах.

Россиянина, которого британская полиция подозревает в отмывании миллионов долларов, зовут Дмитрий Недзвецкий, пишет Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Как уточняется, он работает в Archer Daniels Midland.

По данным газеты, Недзвецкого отпустили под залог без предъявления обвинений. Отмечается, что 43-летнего россиянина задерживали еще в конце марта, но отпустили под залог до июля. Адвокат брокера отказался прокомментировать FT какую-либо информацию.

После проведения расследования, продолжавшегося четыре месяца и осуществлявшегося полицией и оператором фьючерсов Intercontinental Exchange, Inc (ICE) в отношении подозрительной торговли на рынке фьючерсов, представитель полиции лондонского Сити сообщил в среду, что они захватили четыре счета после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег.

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"Наше расследование направлено в отношении подозреваемого из числа российской организованной преступной группы, который с помощью Лондонского фьючерсного рынка отмывал миллионы долларов, полученных при помощи преступных доходов", – сказал инспектор Крейг Муллиш из отделения полиции по борьбе с отмыванием денег.

Никаких дополнительных подробностей не сообщается. Оператор ICE в Лондоне не был доступен для комментариев.