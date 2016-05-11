ЕБРР может принять участие в приватизации Одесского припортового завода – Reuters

Один из ключевых кредиторов Украины – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может принять участие в приватизации крупного производителя химической продукции Одесского припортового завода, сообщает Reuters со ссылкой на управляющего директора ЕБРР по региону Восточной Европы и Кавказа Фрэнсиса Малижа.

«Малиж отметил, что ЕБРР может претендовать на долю в 15-25% в ходе приватизации крупнейшего в Украине производителя химической продукции Одесского припортового завода, аукцион по которому должен пройти уже в следующем месяце», - отмечает Reuters.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины рассчитывает в конце июня 2016 года объявить аукцион по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода, а в конце июля закрыть сделку.

Глава фонда Игорь Билоус называл основными потенциальными покупателями Одесского припортового завода норвежскую компания Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польскую Ciech.

Одесский припортовый завод (Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.