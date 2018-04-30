Корпоративные бонды: как оживить мертвеца

Былые фавориты долгового рынка Украины - корпоративные облигации практически исчезли к 2015 году. Если в докризисном 2007 году – на пике развития национального фондового рынка – украинские компании выпустили бондов на 44,5 млрд грн, то в прошлом году - на примерно 12 млрд грн. И практически все эти выпуски не ставили цель стать инструментом финансирования развития предприятий, они имели технические задачи, например, с их помощью оформлялась покупка недвижимости.

Представители Нацкомиссии по ценным бумагам неоднократно сетовали на то, что наш рынок корпоративных бондов, обжегшийся на волне дефолтов, функционирует для чего угодно, но только не для перераспределения капитала «из зоны излишка в зону его дефицита», как это выписано в любом финансовом учебнике.

По словам бывшего члена НКЦБФР, а ныне замминистра финансов Юрия Буцы, большая часть выпусков данных ценных бумаг осуществлялась предприятиями для решения двух проблем. Первая – выпустить облигации внутри своей же финансовой группы, так как превратить долг в ценные бумаги чаще всего выгоднее с точки зрения обращаемости. Второй момент относится к девелоперским компаниям – он заключается в выпуске целевых облигаций при строительстве недвижимости. Это позволяет предприятиям оптимизировать налоговые обязательства. Оба способа выпуска облигаций - абсолютно легальные, но они практически ничего не дают для развития организованного рынка этих бумаг. А выпускать корпоративные облигации для своего развития - непозволительная роскошь из-за высоких ставок на денежном рынке.

«Если самый надежный и, как следствие, низкодоходный актив – депозитный сертификат Национального банка – стоит 19%, то доходность корпоративных облигаций должна быть значительно выше. Чтобы на них хотя бы обратили внимание, доходность должна быть 24-25% годовых. А это не интересно нормальным заемщикам», - отметил начальник отдела по работе с долговыми инструментами Concorde Capital Юрий Товстенко, добавив, что не каждого кредитора заинтересует и такая ставка, так как риски непогашения облигаций достаточно высоки.

Чтобы платить такие проценты, предприятия должны иметь соответствующий уровень прибыльности. Но, по данным Госстата, за первые 9 месяцев 2015 года рентабельность операционной деятельности больших и средних промышленных предприятий составила 3,4%, в сфере информации и коммуникации – 8,8%. У компаний из финансовой и строительной сфер данный показатель оказался вообще отрицательным: -6,6% и -4,3%, соответственно. Даже учитывая то, что статданные характеризуют «среднюю температуру по больнице», обратиться за финансированием развития деятельности к корпоративным облигациям могут лишь единицы.

Поэтому через два десятка лет существования на национальном рынке такого инструмента как корпоративные облигации мы, по сути, вернулись к начальному пункту. Корпоративных бондов для привлечения капитала никто не выпускает, их никто не покупает, и у операторов рынка нет понимания, как ситуацию можно исправить в обозримом будущем.

Нет доверия, нет спроса

Использовать облигации как средство для финансирования своего развития в противовес банковскому кредитованию предприятия практически перестали после нескольких сотен дефолтов эмитентов по обязательствам в 2008-2010 годах.

По данным аналитической компании IBI-Rating, нереструктуризированными остались ранее выпущенные бумаги на общую сумму 3,4 млрд грн. После такого удара от эмитентов инвесторы просто ушли с рынка как первичного размещения, так и вторичного. Они прекрасно понимают свою уязвимость в возможных имущественных спорах с нерадивым заемщиком.

Несколько попыток эмитентов вернуться на долговой рынок со своими бумагами оказались безрезультатными. Весной 2015 года не смогли разместить свои облигации «Укртелеком», «Проминвестбанк» и банк «Киевская Русь».

По оценке аналитической компании «Рюрик», большинство рейтингов облигаций украинских предприятий находятся на спекулятивном уровне, что только отталкивает инвесторов от их покупки.

«Рейтинговые оценки были присвоены только 52% публичных облигаций (по объему). Это говорит о высоком уровне непрозрачности отечественного рынка облигаций и еще раз подтверждает технический характер их выпуска», - подчеркнули в «Рюрике».

Для покупателя облигаций очень важен процесс коммуникации с эмитентом, который в украинских реалиях часто напоминает разговор слепого с глухим. У нас исторически сложилось, что все проблемы компании скрываются от кредитора до последнего с мыслью «авось пронесет». А когда кризис уже невозможно скрыть, то оказывается, что спасать на предприятии уже нечего и оно становится банкротом, а инвестор «остается с носом».

А потери от допущенных дефолтов можно было минимизировать при наличии консультаций между владельцами облигаций и эмитентами. Инвестору интересно получить хоть что-то, возможно даже с отсрочкой, чем остаться у разбитого корыта.

Как наладить коммуникацию

Нацкомиссия по ценным бумагам определила ключевым вопросом в благородном деле возрождения этого сегмента рынка – повышение уровня защиты прав инвесторов. Для этого ведомство вернулось к продвижению в Раде прошедшего в 2013 году первое чтение законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно эмиссии ценных бумаг» и взялось активно его дорабатывать, попутно привлекая на эти цели средства одного из крупнейших доноров Украины - Европейского банка реконструкции и развития.

Для эффективной коммуникации между эмитентом и держателями облигаций комиссия предлагает внедрить институт trusty, который будет инициировать собрание облигационеров или bondholders meeting – органа, отстаивающего права инвесторов.

Собрание держателей облигаций сможет принимать все важные решения по обслуживанию долга эмитента, как, например, по реструктуризации или пролонгации оборота ценной бумаги. Кроме того, собрание владельцев облигаций сможет инициировать досрочное погашение облигаций, например, в случае просрочки платежа или несоответствия финансовых показателей нормативным значениям. В крайнем случае, данный орган даже сможет признать дефолтное состояние эмитента.

Для принятия решений должен будет собраться кворум держателей облигаций в размере более 75% от всех владельцев бондов эмитента, из которых не менее трех четвертей кворума должны проголосовать «за».

Украинские компании, которые размещают облигации за границей, уже знакомы с институтом собрания облигационеров. Ярким примером работы данного органа является агрохолдинг «Мрия», который в 2014 году объявил дефолт по еврооблигациям. Тогда собрание владельцев облигаций назначило нового управляющего компанией и успешно провело переговоры с эмитентом о конвертации задолженности в акции компании.

В комиссии отмечали, что некоторые эмитенты, которые действительно намерены привлечь деньги от размещения украинских облигаций в свое развитие, сами прописывают в проспектах эмиссии нормы о собрании владельцев бондов для увеличения их привлекательности. Но пока данный вопрос не урегулирован на законодательном уровне, такие пункты могут быть только хорошим маркетинговым ходом, и будут работать до первого дела в суде.

Участники рынка поддержали инициативу комиссии. «Опыт показывает, что держатели облигаций чрезвычайно уязвимы. Поэтому мы поддерживаем законодательную инициативу НКЦБФР о защите прав инвесторов. Одним из таких шагов может быть создание совета бондхолдеров», - отметил глава Украинской биржи Олег Ткаченко.

«Собрание облигационеров - правильная идея, но важно, чтобы она была правильно имплементирована. В Украине часто за правильным названием скрывается неэффективное содержание», - считает исполнительный директор инвесткомпании «Универ» Алексей Сухоруков.

По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергея Фурсы, данная реформа является позитивной, но резкого эффекта рынок от нее не получит.

«Это позитивно повлияет на рынок, но не станет основополагающим фактором. В такой ситуации как сейчас – это малозначительно, но на будущее – хороший шаг», - резюмировал эксперт.

Так или иначе, но в случае успешного проведение корпоративной реформы такой механизм защиты прав инвесторов позволит приблизиться к европейским нормам размещения облигаций, что в перспективе сможет повысить спрос на них на национальном рынке.

Виталий Чуйко (УНИАН)