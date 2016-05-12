Банки США потеряли $300 миллионов из-за сорванных сделок по слиянию компаний

Крупнейшие американские банки понесли убытки в размере более $300 млн только из-за отмены ряда слияний корпораций. Речь идет о комиссионном вознаграждении за консультации, которые давали эти банки участникам сделок, сообщила в среду в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

Согласно ее данным, в США по разным причинам не состоялись объединения компаний с капиталами на рекордно высокую сумму $395,4 млрд. Издание выделает три самых крупных: слияние фармацевтической компании Pfizer с производителем ботокса Allergan, нефтесервисных компаний Halliburton и Baker Hughes, торговцев канцелярскими принадлежностями Staples и Office Depot.

Консультанты получают положенные за услуги деньги, когда сделка утверждена и состоялась. В обратном случае такие юридические фирмы или банки остаются ни с чем, если, конечно, не подстраховались на случай фиаско, поясняет WSJ.

Как информировала газета, компания Guggenheim Partners и банк Goldman Sachs консультировали Pfizer и потеряют на расторжении сделки $80 млн. Банки J.P. Morgan Chase и Morgan Stanley консультировали Allergan и потеряют $132,5 млн, передает ТАСС.

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Goldman Sachs также обслуживала Baker Hughes, потеряв на этом еще $35 млн. А банки Bank of America и Credit Suisse, обслуживавшие Halliburton, не получат $52 млн. И, наконец, фирма Peter J. Solomon потеряет около $13,5 млн на разрыве сделки между Staples и Office Depot. Правда, эта фирма подстраховалась и выторговала себе на переговорах $14,5 млн из 250 млн, которые инициатор срыва сделки Staples должен теперь Office Depot.

По оценке WSJ, 2015 год стал на редкость "урожайным" в плане договоренностей о слиянии компаний. Текущий же год стал на редкость неудачным для таких сделок.