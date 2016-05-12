Кабмин не планирует приватизацию "Укргазвыдобування" - премьер

Кабинет министров Украины не планирует приватизацию крупнейшего государственного газодобывающего холдинга страны «Укргазвыдобування» и намерен оставить компанию в государственной собственности.

Об этом журналистам сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя заявления ряда политиков о якобы имеющихся планах по продаже газодобывающего актива.

«Укргазвыдобування» - это государственная компания. Она должна быть успешной и принадлежать государству. Допускать приватизацию такой компании ни в коем случае нельзя. Планов (по приватизации - УНИАН) нет и не будет», - сказал он.

При этом Гройсман подчеркнул, что не допустит разрушения систему управления компанией, в том числе путем давления на компанию и проведения обысков в корпоративных офисах.

«Если у правоохранителей есть вопросы, они имеют право их задать и все выяснить. Однако на мой взгляд, нет никаких оснований смещать сейчас назначенный менеджмент. Я пришел в правительство, чтобы работать на государство, а значит, на украинский народ. И я никому не позволю брать под контроль что-либо, что принадлежит народу. Каждая государственная компания будет работать на Украину и украинцев», - сказал премьер.

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Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

В январе-марте текущего года компания увеличила добычу природного газа на 24,3 млн куб. м, или на 0,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,687 млрд куб. м. При этом в апреле «Укргазвыдобування» на мощностях Шебелинского газоперерабатывающего завода запустила производство автомобильных бензинов экологического класса Евро-4.

Вместе с тем, глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко неоднократно заявлял о давлении на компанию, в частности, со стороны народных депутатов, что, по его мнению, связано с активизацией изменений в компании, которые призваны устранить коррупцию и преступные схемы в ней. Кроме того, Прохоренко назвал давлением на компанию организованные и начатые 11 мая текущего года обыски в компании, которые проводили сотрудники СБУ, Генпрокуратуры и других правоохранительных органов. Прохоренко сообщил об обысках на заседании правительства, но подчеркнул, что руководству «Укргазвыдобування» «нечего бояться».