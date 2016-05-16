Кабмин подготовит публичную приватизацию ОПЗ - Гройсман

Кабинет министров Украины подготовит публичную приватизацию одного из крупнейших производителей химической продукции в стране "Одесского припортового завода" (ОПЗ), заявил в ходе встречи с послами стран "Большой семерки" премьер-министр Владимир Гройсман.

"Правительство подготовит публичную приватизацию Одесского припортового завода", - цитирует Гройсмана его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук в своем Twitter.

Позднее пресс-служба правительства сообщила, что в ходе встречи Гройсман назвал своей задачей обеспечение не только продажи ОПЗ, но также ряда других госкомпаний.

"Наше задание - создать такую систему приватизации, которая вызывала бы доверие инвесторов и граждан Украины", - процитировала пресс-служба Гройсмана.

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Как сообщал УНИАН, Одесский припортовый завод (Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Завод находится в перечне предприятий на приватизацию с 2015 года. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) потратил почти 1 миллион долларов на техническую подготовку к приватизации предприятия. Потенциальными участниками торгов считаются порядка 10 покупателей, и ФГИУ рассчитывает уже конце июля 2016 года закрыть сделку по продаже 99,6% акций ОПЗ.