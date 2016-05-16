Кабмин подготовит публичную приватизацию ОПЗ - Гройсман

16:17, 16 мая 2016
Фондовый рынок
527

Отмечается, что Гройсман назвал своей задачей обеспечение не только продажи ОПЗ, но также ряда других госкомпаний.

liga.net

Кабинет министров Украины подготовит публичную приватизацию одного из крупнейших производителей химической продукции в стране "Одесского припортового завода" (ОПЗ), заявил в ходе встречи с послами стран "Большой семерки" премьер-министр Владимир Гройсман.

"Правительство подготовит публичную приватизацию Одесского припортового завода", - цитирует Гройсмана его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук в своем Twitter.

Позднее пресс-служба правительства сообщила, что в ходе встречи Гройсман назвал своей задачей обеспечение не только продажи ОПЗ, но также ряда других госкомпаний.

"Наше задание - создать такую систему приватизации, которая вызывала бы доверие инвесторов и граждан Украины", - процитировала пресс-служба Гройсмана.

Читайте такжеВ Фонде госимущества назвали возможную дату начала конкурса по приватизации ОПЗ

Как сообщал УНИАН, Одесский припортовый завод (Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Завод находится в перечне предприятий на приватизацию с 2015 года. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) потратил почти 1 миллион долларов на техническую подготовку к приватизации предприятия. Потенциальными участниками торгов считаются порядка 10 покупателей, и ФГИУ рассчитывает уже конце июля 2016 года закрыть сделку по продаже 99,6% акций ОПЗ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter