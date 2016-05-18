Кабмин сегодня планирует утвердить условия приватизации ОПЗ

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует утвердить условия приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ), сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"На сегодняшнем заседании планируем утвердить условия приватизации Одесского припортового завода. Мы начнем этот процесс", - сказал Гройсман.

Как ожидается, стартовая цена 99,6% акций ОПЗ, которые выставлены на продажу, может составить порядка 13,2 миллиарда гривень (около 500 миллионов долларов).

Читайте такжеФГИ к концу апреля закончит подготовку Одесского припортового завода к приватизации

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине.

Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. Завод находится в перечне предприятий на приватизацию с 2015 года.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) потратил почти 1 миллион долларов на техническую подготовку к приватизации предприятия. Потенциальными участниками торгов считаются порядка 10 покупателей, и ФГИУ рассчитывает уже конце июля 2016 года закрыть сделку по продаже 99,6% акций ОПЗ.