Украина не допустит к продаже ОПЗ покупателей из России - ФГИУ

Украина не допустит к продаже 99,6% акций одного из крупнейших производителей химической продукции - Одесского припортового завода - потенциальных покупателей из России.

Об этом на заседании Кабинета министров сообщил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус.

"Согласно новой редакции закона ("О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании процесса приватизации" - УНИАН), мы не допустим к участию в приватизации не только российские компании, но и компании из списка FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – УНИАН), из офшорных зон", - сказал он.

Билоус отметил, что потенциальный покупатель также должен будет предоставить информацию о своем конечном бенефициаре.

По словам главы фонда, ФГИУ закончил почти все этапы по подготовке ОПЗ к приватизации.

"На сегодняшний день завод имеет не только международную финансовую отчетность, которая обработана всеми международными советниками, но и будет иметь международный экологический аудит", - сказал Билоус.

Условиями покупки ОПЗ для инвестора будут модернизация предприятия, запрет на увольнение работников в течение 6 месяцев, после чего увольнение может быть только в координации с профсоюзами, поддержание экологической безопасности деятельности завода.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в приватизационный процесс, который, в частности, предусматривает запрет на участие в продаже госкомпаний резидентам страны-агрессора, компаниям из офшорных зон и списка FATF.

Согласно плану, Фонд госимущества намерен выставить на продажу госпакет акций ОПЗ в конце июня этого года.

Одесский припортовый завод (Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.