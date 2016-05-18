Компания Фирташа не сможет заблокировать приватизационный конкурс по ОПЗ - глава ФГИУ

Компания Ostchem, подконтрольная украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, не сможет заблокировать приватизационный конкурс по Одесскому припортовому заводу из-за наличия задолженности предприятия перед структурами бизнесмена.

Об этом на заседании Кабинета министров сообщил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус.

"У нас есть долг хозяйственного характера за поставленный заводу газ в 2013-2014 годах предприятиями Фирташа. Это долларовый долг перед предприятием Ostchem. Он составляет 193 миллиона долларов по номинальной стоимости, если не учитывать пеню и другие вещи, которые еще нужно доказать в суде. Инвестор, который придет на завод, будет разбираться со всеми хозяйственными делами предприятия, в том числе и с долгом. Этого факта никто не скрывает… Пока что никакой угрозы конкурсу нет", - сказал Билоус.

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Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине.

Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. Завод находится в перечне предприятий на приватизацию с 2015 года.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) потратил почти 1 миллион долларов на техническую подготовку к приватизации предприятия. Потенциальными участниками торгов считаются порядка 10 покупателей, и ФГИУ рассчитывает уже конце июля 2016 года закрыть сделку по продаже 99,6% акций ОПЗ.