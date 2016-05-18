Кабмин утвердил условия приватизации ОПЗ со стартовой ценой 13,2 миллиарда

Кабинет министров утвердил условия приватизации 99,6% акций одного из крупнейших в Украине производителей химической продукции - Одесского припортового завода (ОПЗ) со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 миллиарда гривень.

Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус в ходе выступления на заседании правительства отметил, что такая цена была сформирована по результатам независимой оценки пакета акций и утверждена конкурсной комиссией по приватизации завода.

В ходе обсуждения стартовой цены пакета акций ОПЗ народный депутат Андрей Журжий сообщил о том, что в 2009 году на аукционе по продаже данного предприятия, результаты которого ФГИУ отменил, конечная цена составила 620 миллионов долларов, поэтому нужно установить более высокую цену на основе ранее сформированной стоимости завода на прошлом аукционе.

"Цена установилась на уровне 620 миллионов долларов. Логично отталкиваться от 600 миллионов долларов. Тогда Фонд госимущества отменил результаты аукциона, так как она оказалась слишком низкой", - сказал он.

В свою очередь министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что при установлении начальной цены необходимо учитывать курс доллара.

"На начало 2009 года начальная цена Одесского припортового завода составляла 4 миллиарда гривень, или 494 миллиона долларов. Курс тогда был 8,1 гривни за доллар. По состоянию на 16 мая 2016 года курс равнялся 25,1 гривни за доллар. Цена 13,175 миллиарда гривень, или 522 миллиона долларов. Даже с учетом курса стартовая цена сейчас выше на 28 миллионов долларов", - сказал министр, добавив, что нельзя сравнивать конечную цену пакета акций завода по результатам аукциона и его стартовую цену.

По словам Кубива, принятое правительством решение - это исторический момент и начало масштабной приватизации в Украине. "Мы приглашаем украинских и международных инвесторов к участию в торгах", - сказал Кубив.

Позднее в пресс-службе Минэкономразвития, как ключевом ведомстве, отвечающем за проведение приватизации, пояснили, что накануне продажи Одесский припортовый завод прошел международный аудит и подготовил финансовую отчетность международного образца.

При этом основными требованиями к потенциальному покупателю завода определены следующие. Инвестор обязан сохранить основную номенклатуру продукции, работ и услуг; обеспечить прием, хранение и отгрузку аммиака и другой химической продукции магистральными трубопроводами и по железной дороге; не допускать ущемления интересов субъектов хозяйствования - контрагентов; изменить цену на услуги по приему, хранению, отгрузке и охлаждению жидкого аммиака; удовлетворить все потребности контрагентов в удобрениях в соответствие с контрактами.

Ранее Билоус в интервью УНИАН отметил, что начальная цена пакета акций ОПЗ должна быть не менее 500 миллионов долларов. Советник по приватизации UBS оценил завод в диапазоне от 400 миллионов долларов до 700 миллионов долларов, так как цена будет зависеть от конъюнктуры на рынке сырья, политической ситуации, прозрачности процесса продажи.

По его словам, основными потенциальными покупателями госпакета акций Одесского припортового завода являются норвежская компания Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польская Ciech.

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Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.