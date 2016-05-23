Приватизацию "Центрэнерго" перенесут на 2017 год

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует продать 78,3% акций крупной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» в 1-м квартале 2017 года, тогда как раньше ведомство намеревалось выставить на аукцион госпакет акций данного предприятия в ноябре 2016 года.

Об этом на брифинге сообщил глава фонда Игорь Билоус.

«У нас компания стоит в планах на этот год. Но я вижу, что физически мы не успеем ее подготовить для того, чтобы у нас была прозрачная и профессиональная приватизация. Я думаю, что это будет первый квартал следующего года», - сказал он.

Билоус отметил, что приватизация «Центрэнерго» будет сложнее, чем приватизация Одесского припортового завода (ОПЗ).

«Приватизация «Центрэнерго» будет сложнее, чем приватизация ОПЗ, так как «Центрэнерго» работает в Украине и с украинской валютой. Для того, чтобы его приватизировать, необходимо получить реформу в секторе электроэнергетики», - отметил глава фонда.

Также Билоус добавил, что для приватизации энергокомпании не отобраны все советники, которые помогут сделать продажу более эффективной.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса на своей странице в Facebook написал, что причиной переноса сроков приватизации "Центрэнерго" может быть коррупция на предприятии.

"Всем очевидно, что основная причина - это коррупция. Слишком выгодно контролировать этот актив ... Все те, кому это очевидно, понимают, что их держат за идиотов. Они не могут верить заверениям о борьбе с коррупцией, когда видят такой вопиющий пример коррупции, наносящей огромный вред государству. Вред, не пропорциональный суммам, которые могут заработать на "Центрэнерго" разные "друзья друзей", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передало 78,3% акций «Центрэнерго» Фонду госимущества для последующей приватизации.

ФГИУ инициировал проведение общего собрания акционеров «Центрэнерго», но Кабинет министров не успел согласовать задания на голосование представителям фонда в ходе проводимого в апреле собрания акционеров энергокомпании.

По этой причине 28 апреля собрание акционеров «Центрэнерго» не смогло принять ни одного решения. В частности, акционеры не рассмотрели вопросы об утверждении финансовых отчетов за 2014 и 2015 годы, о планах деятельности на 2016 год, о выборе членов набсовета и ревизионной комиссии.

Ранее Фонд госимущества планировал объявить аукцион по продаже госпакета акций «Центрэнерго» в ноябре 2016 года.

ПАО «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.