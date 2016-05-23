Одесский припортовый завод планируют продать в конце июля

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует провести аукцион по продаже 99,6% акций одного из крупнейших производителей химической продукции в стране Одесского припортового завода в конце июля 2016 года, сообщил на брифинге глава ведомства Игорь Билоус.

Читайте такжеПриватизацию "Центрэнерго" перенесут на 2017 год

«В июле у нас будет аукцион по ОПЗ – в 20-х числах… Объявление об аукционе мы будем делать или в конце мая, или в первых числах июня. Сейчас мы ожидаем постановления Кабинета министров», - сказал он, добавив, что в течение 7 дней после проведения аукциона покупатель должен будет оплатить акции завода и в течение 30 дней будет проводиться окончательное оформление сделки.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 мая утвердил условия приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн.

Читайте такжеУкраина не допустит к продаже ОПЗ покупателей из России - ФГИУ

Основными требованиями к потенциальному покупателю завода определены следующие: инвестор обязан сохранить основную номенклатуру продукции, работ и услуг; обеспечить прием, хранение и отгрузку аммиака и другой химической продукции магистральными трубопроводами и по железной дороге; не допускать ущемления интересов субъектов хозяйствования - контрагентов; изменить цену на услуги по приему, хранению, отгрузке и охлаждению жидкого аммиака; удовлетворить все потребности контрагентов в удобрениях в соответствие с контрактами.