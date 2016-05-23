Ни одна зарегистрированная в Украине компания не интересовалась покупкой ОПЗ – Билоус

Ни одна зарегистрированная в Украине компания не интересовалась покупкой 99,6% акций одного из крупнейших в стране производителей химической продукции – Одесского припортового завода (ОПЗ), сообщил в комментарии УНИАН глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус.

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«Украинских (инвесторов – УНИАН) вообще нет. Все иностранцы», - сказал Билоус, отвечая на вопрос о количестве украинских компаний, интересовавшихся покупкой госпакета акций ОПЗ.

По его словам, с иностранными инвесторами, которые заинтересованы в покупке завода, уже подписаны договора конфиденциальности, которые позволяют им посетить предприятие и ознакомиться с его деятельностью.

«У нас 5 твердых интересантов, с остальными ведутся переговоры. … Могу также сказать, что информационный бюллетень об аукционе по продаже ОПЗ мы направили более 30 инвесторам», - добавил глава фонда, отметив, что не может назвать потенциальных покупателей предприятия.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 мая утвердил условия приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн.

ФГИУ планирует объявить об аукционе по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода в конце мая - начале июня и провести конкурс в конце июля 2016 года.

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Ранее Билоус отметил, что основными потенциальными покупателями госпакета акций Одесского припортового завода являются норвежская компания Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польская Ciech.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.