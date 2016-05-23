Россия объявила о первом за три года выпуске евробондов: из-за санкций размещает сама и для себя

Россия впервые с 2013 года размещает новый выпуск еврооблигаций, который в условиях санкций больше похож на инструмент изъятия избытка валютной ликвидности у российских банков, чем ориентирован на привлечение иностранных инвесторов, говорят аналитики, опрошенные Рейтер.

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В понедельник Россия начала размещение евробондов в долларах США с погашением в мае 2026 года, ориентируя инвесторов на доходность в диапазоне 4,65-4,90 процента годовых, что предполагает премию к российской суверенной кривой в 50-75 базисных пунктов, сказали Рейтер два источника в финансовых кругах.

Позднее Минфин РФ подтвердил открытие книги, не называя параметров сделки.

Единственным организатором сделки объемом до $3 миллиардов, которую планируется закрыть одним днем, выступает ВТБ Капитал.

РФ обязуется не использовать привлеченные в рамках размещения средства на цели, нарушающие режим санкций США и ЕС, следует из проспекта нового выпуска.

Минфин обещает инвесторам, что привлеченные средства пойдут на выплаты по внешним долгам, а остатки Минфин продаст Банку России, и они станут частью золотовалютных резервов, говорится в проспекте.

Из проспекта следует, что бонды будут обслуживаться через Национальный расчетный депозитарий (НРД), а не через международные клиринговые системы до тех пор, пока они не дадут на это согласие.

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Источники говорили Рейтер, что РФ тянет с размещением евробондов из-за затянувшихся переговоров об участии в сделке международных расчетно-клиринговых систем Euroclear и Clearstream.

"Несмотря на потенциальный интерес инвесторов к суверенным евробондам решение вести расчеты только через НРД может существенно сократить базу инвесторов и может трактоваться как попытка изъять свободную ликвидность из банковской системы, нежели чем как привлечь новый иностранный капитал", - отмечают аналитики ING.

Минфин соберет валютную ликвидность на внутреннем рынке, отнесет ее в ЦБ, который напечатает взамен около 200 миллиардов рублей - долларовой ликвидности станет меньше, это может нести определенные риски для рубля, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Крупные российские банки, такие как Сбербанк и ВТБ, признавались в наличии у них избытка валютной ликвидности и лоббировали выпуск Минфином валютных облигаций на локальном рынке.

Вряд ли будет большой спрос со стороны иностранных инвесторов с учетом обслуживания в НРД, если только китайские захотят купить или стратеги, добавляет он.

"Теоретически, Минфин может полностью рассчитывать на базу инвесторов, которая была в ОФЗ до их включения в Euroclear",- сказал Егор Федоров из банка ING.

"Россия размещает евробонды в условиях квазисанкций, и использование клиринга НРД ограничивает ликвидность выпуска... насколько размещение будет успешным, можно будет судить по объему спроса и премии, которая в результате сложится".

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Ранее ряд американских и европейских банков отказались участвовать в размещении российских евробондов после рекомендаций властей США и Евросоюза, поскольку это может нарушить режим санкций в отношении России.

Рынок пока не показал заметной реакции на новость о размещении суверенных еврооблигаций, снижаясь на фоне дешевеющей нефти. Игроки отмечают неопределенность относительно возможной базы инвесторов и объема выпуска.

Объявление сделки без традиционного роуд-шоу наводит на мысль, что сделка не ориентирована на иностранных инвесторов, считают аналитики ING.

В проспекте к новому выпуску также сообщается, что в случае невозможности осуществлять выплаты в рамках обязательств по новым еврооблигациям в долларах США РФ может платить частично или полностью в альтернативных валютах: в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках.