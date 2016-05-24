Вашингтон вновь предупредил компании о рисках размещения евробондов РФ

Позиция США по вопросам ведения бизнеса с РФ в обычном режиме не изменилась – он рискован, пока действуют санкции, связанные с ситуацией в Украине.

Об этом заявил представитель госдепартамента Марк Тонер, сообщает РИА Новости.

"Мы ясно даем понять в рамках наших обязательств перед компаниями США, что, на наш взгляд, существуют риски, как экономические, так и репутационные, связанные с ведением бизнеса с Россией в обычном режиме", — отметил он.

Читайте такжеАмериканский банк Goldman Sachs отказался размещать гособлигации России

В конце февраля представители Минфина США и Госдепартамента подтвердили появившуюся информацию в прессе, что предостерегают бизнесменов от "обычного ведения дел" с Россией, в том числе и при покупке евробондов. Российское правительство не включено в санкционный список, но его займы могут быть направлены компаниям, находящимся под санкциями, объясняли они.

Россия объявила в понедельник о размещении нового выпуска еврооблигаций. По сообщению Минфина, выпуск осуществляется согласно программе внешних заимствований, в соответствии с законом о бюджете на текущий год, предполагающим заимствования на внешнем рынке в размере 3 миллиарда долларов. Как ранее сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, долларовый выпуск размещается на десять лет с ориентиром доходности 4,65-4,9% годовых. Организатором выступает "ВТБ Капитал".

Ранее координатор по санкциям госдепартамента США Дэниэл Фрид заявил, что не в курсе, противоречит ли покупка евробондов России санкциям США. Он не исключил, что дополнительные проблемы для участия в размещении для американских компаний будут связаны с тем, что ВТБ находится под финансовыми ограничениями ЕС и США.