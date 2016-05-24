Moody's понизило рейтинги немецкого Deutsche Bank

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный депозитный рейтинг Deutsche Bank до "A3" с "A2", рейтинг приоритетного необеспеченного долга банка до "Baa2" с "Baa1" и базовую оценку кредитоспособности до "ba1" с "baa3", говорится в сообщении агентства.

Читайте такжеВ Deutsche Bank назвали самую дешевую в мире валюту

Вместе с этим агентство понизило оценку риска контрагента до "А3 (CR)" с "A2 (CR)", краткосрочные рейтинги Deutsche Bank и оценки риска контрагента - до уровня "Prime-2" с "Prime-1" и "Prime-2 (CR)" с "Prime-1 (CR)" соответственно. Прогноз по всем рейтингам стабильный, передает Прайм.

Данное рейтинговое действие отражает возросшие проблемы, с которыми сталкивается Deutsche Bank в достижении своего стратегического плана до 2020 года, поясняет агентство. "Новая команда менеджеров Deutsche Bank работает дисциплинированно, но проблемы увеличиваются, уменьшая операционную гибкость банка", - приводятся в релизе слова старшего вице-президента Moody's Питера Нерби.

Читайте также"Российский скандал" в Deutsche Bank: сумма "отмытых" денег выросла до $10 миллиардов

Стабильный прогноз по рейтингам отражает потенциальные долгосрочные выгоды для кредиторов Deutsche Bank от плана пятилетней стратегии. Он также отражает действия, предпринятые командой управления банка для сохранения капитала и ликвидности в процессе реструктуризации.

Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Чистый убыток за 2015 год составил 6,772 миллиарда евро против прибыли годом ранее на уровне 1,691 миллиарда евро. Это первый годовой убыток банка с 2008 года.