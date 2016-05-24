Поступления от приватизации с начала года сократились почти в 4 раза

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам января-апреля 2016 года составили 29,1 миллиона гривень, что в 3,9 раза меньше аналогичного показателя 2015 года.

Об этом говорится в отчете Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Также сообщается, что центральное и региональные управления Фонда госимущества за отчетный период продали 42 (в том числе в апреле 7) объекта государственной собственности и 113 (в апреле 21) объектов коммунальной собственности.

В апреле ФГИУ через фондовые биржи выставил 33 пакета акций предприятий общей номинальной стоимостью 263,3 миллиона гривень. В прошлом месяце фонд продал пакеты акций "Гидросилы МЗТГ" (Мелитополь), "Запорожского облплемпредприятия" (Запорожье) и завода "Прилив" (Бердянск) на общую сумму 807,9 тысячи гривень.

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Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 миллиона гривень, что в 3 раза меньше аналогичного показателя 2014 года и составляет 0,09% от установленного на прошлый год плана – 17 миллиардов гривень.

В 2016 году, согласно Бюджетному кодексу, ФГИУ планирует направить в государственный бюджет 17,1 миллиарда гривень. В то же время глава фонда Игорь Билоус ранее заявил, что ведомство планирует в этом году перечислить в бюджет около 20 миллиардов гривень.