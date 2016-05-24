ФГИ отменил заблокированную приватизацию столичного "Президент-Отеля"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) отменил свои приказы по подготовке к приватизации столичного "Президент-отеля", продажу которого запретил Окружной административный суд Киева в ноябре прошлого года, из-за истечения срока действия оценки стоимости объекта.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Чтобы иметь возможность издать приказ, ФГИУ уже обратился в суд с просьбой отменить определение Окружного административного суда Киева, которым было запрещено проводить приватизацию "Президент-отеля", - говорится в сообщении.

В фонде сообщили, что отменить это определение суд может на основании отсутствия сейчас приватизационного процесса по объекту. После этого ФГИУ сможет издать новый приказ о приватизации, на основании которого будет проведена новая оценка отеля.

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Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2015 года Фонд госимущества выставил на продажу 100% акций "Президент-отеля" с начальной ценой 330,1 миллиона гривень.

Позже в фонде сообщили, что после публикации информации о продаже отеля поступило сообщение из Окружного административного суда Киева, который вынес постановление о запрете приватизации госпакета акций компании по иску "Строительной компании "Квадр", которая является арендатором отеля.

В ФГИУ сообщили, что очень удивлены оперативной работой суда, так как на момент подписания номера "Ведомостей приватизации" от 24 ноября 2015 года с объявлением о продаже отеля никакого решения суда в фонд не поступало.

Фонд госимущества подал апелляцию на данное решение суда, но Киевский апелляционный административный суд по результатам заседания отказал ФГИУ в ее удовлетворении.

Справка УНИАН. "Президент-отель" (до 1998 года – гостиница "Интурист") построен в Киеве в 1990 году. Реконструкция четырехзвездочного отеля на 374 номера проведена в 2006-2012 годах. Отель в I полугодии 2015 года увеличил чистую прибыль на 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 7,4 миллиона гривень.

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Антимонопольный комитет Украины в 2009 году разрешил "Строительной компании "Квадр", зарегистрированной в Киеве в том же году, взять в аренду активы отеля на 25 лет. При этом в АМКУ отметили, что арендатор с момента создания не осуществлял хозяйственную деятельность и планировал предоставлять гостиничные услуги.

Из открытых источников известно, что "Президент-отель" находился в аренде у близкой к экс-президенту Виктору Януковичу бизнес-группы Бориса Кауфмана и Александра Грановского.