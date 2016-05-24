Госбюджет получил почти 2,4 миллиарда гривень и $270 миллионов от продажи облигаций

Министерство финансов Украины сегодня, 24 мая, на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,395 миллиарда гривень и 271,066 миллиона долларов.

Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроком обращения 2 года со средневзвешенной доходностью 17,3% годовых, валютные – бумаг сроком обращения полтора года со средневзвешенной доходностью 7,52% годовых.

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Как сообщал УНИАН, Минфин во втором квартале 2016 года планирует на ОВГЗ-аукционах размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, 2 и 3 года, а также валютных облигаций сроками обращения 1,5 и 2 года.

По состоянию на 24 мая объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 542,072 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 379,942 миллиарда гривень, или 70% их общего объема.