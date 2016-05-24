Россия продала еврооблигаций на 1,75 миллиарда долларов
Международные инвесторы в течение 23-24 мая купили российских облигаций на 1,3 миллиарда долларов.
Агентство Reuters сообщает со ссылкой на источники в финансовых кругах, что Россия продала еврооблигаций на 1,75 миллиарда долларов на десятилетний период с доходностью 4,75%, передает Радио Свобода.
По сообщению источников, 1,3 миллиарда из этой суммы – это деньги инвесторов из Европы, США и Азии.
Россия начала продажу евробондов 23 мая, затем продолжила это на день в надежде привлечь инвесторов из Азии.
Некоторые западные банки заявили, что не принимали участия в связи с беспокойством из-за введенных против России санкции.
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Впоследствии, пресс-служба министерства финансов России выпустила сообщение, которое подтвердило успешное размещение евробондов. Согласно сообщению российского Минфина, объем размещения составил $1,75 млрд, доходность — 4,75% годовых, общий объем книги заявок составил около $7 млрд.
Отмечается, что продажи евробондов произошли впервые после того, как страны Запада ввели против России ряд санкций из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на украинском Донбассе.