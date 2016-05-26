Минэнергоугля намерено приватизировать 15 госшахт, 11 - ликвидировать

Министерство энергетики и угольной промышленности намерено ликвидировать 11 государственных шахт и еще 15 подготовить к приватизации, сообщил глава ведомства Игорь Насалик в ходе презентации на энергетическом конгрессе проекта плана действий министерства.

"11 шахт пойдет на ликвидацию. 15 шахт мы отобрали и планируем вывести их на нулевую рентабельность или прибыльность, чтобы предложить на приватизацию", - сказал министр.

При этом он отметил, что 7 перспективных шахт министерство намерено оставить в государственной собственности.

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Как сообщал УНИАН, по словам Насалика, вывод государственных шахт на безубыточность может занять 6-10 месяцев.

31 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, согласно которому 350 миллионов гривень бюджетных средств, выделенных для Минэнергоугля, будут направлены не на реструктуризацию государственных угольных предприятий, а на их поддержку.

12 мая 2016 года Насалик заявил, что Турция заинтересована в приватизации украинских шахт и готова инвестировать в развитие угольной отрасли Украины.

13 мая Минэнергоугля призвало парламент внести изменения в государственный бюджет на 2016 год и предусмотреть выделение средств на программу реструктуризации шахтного хозяйства, а именно - закрытие убыточных шахт, выплату зарплат шахтерам и адаптацию уволенных работников в связи с ликвидацией ряда угольных предприятий.