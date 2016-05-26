Суд не разрешил компании Фирташа арестовать имущество ОПЗ

Южный городской суд Одесской области оставил без рассмотрения иск работающей в интересах бизнесмена Дмитрия Фирташа компании Ostchem Holding Limited о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража о запрете на отчуждение необоротных активов Одесского припортового завода в рамках рассмотрения дела по задолженности предприятия перед истцом в размере 193 миллиона долларов за поставки газа в 2013-2014 годах.

Об этом говорится в решении суда от 18 мая 2016 года.

Согласно документу, отказ в рассмотрении иска объясняется ненадлежащим оформлением соответствующего заявления. Кроме того, истец просил суд арестовать имущество Одесского припортового завода.

"В заявлении представитель Ostchem Holding Limited просит суд арестовать имущество, но при этом не обозначает, какое именно имущество нужно арестовать… в связи с этим суд не имеет правовых оснований для удовлетворения указанного требования", - говорится в решении.

Истец имеет право обжаловать решение суда.

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Как сообщал УНИАН, глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук 18 мая заявил о фиктивности долга приватизируемого Одесского припортового завода перед компанией Оstchem и выразил намерение подать соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру с целью расследовать формирование задолженности.

Он добавил, что погашение данной задолженности в любом виде является преступлением, так как она сформирована фиктивно за счет злоупотреблений должностными лицами режима бывшего президента Виктора Януковича.

Ранее, 31 марта, Стокгольмский арбитраж удовлетворил ходатайство компании Ostchem по данному долгу и запретил ОПЗ до 31 августа 2016 года отчуждать каким-либо образом свои необоротные активы.

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При этом глава ФГИУ Игорь Билоус сообщил, что решение Стокгольмского арбитража не повлияет на процесс продажи предприятия, которая запланирована на июль этого года, так как в нем сказано о невмешательстве представителя арбитража в приватизационный процесс.

Одесский припортовый завод (Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.