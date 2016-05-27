Поступления в госбюджет от малой приватизации выросли почти в 6 раз

Поступления в государственный бюджет Украины от малой приватизации в 1-м квартале 2016 года выросли в 5,8 раз по сравнению с аналогичным показателем 2015 года и составили 25,4 млн грн, говорится в отчете Фонда государственного имущества.

Также ведомство перечислило в госбюджет 1,6 млн грн от продажи земли несельскохозяйственного назначения.

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Всего в 2016 году Фонд госимущества планирует направить в бюджет от малой приватизации 101,8 млн грн, в том числе почти 10 млн грн от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения.

Как сообщал УНИАН, поступления в госбюджет от малой приватизации в 2015 году выросли на 93,6% по сравнению с 2014 годом и составили 45,5 млн грн.

Согласно Закону «О приватизации небольших государственных предприятий», объектами малой приватизации являются: юридические лица, среднее количество работников которых не превышает 100 человек, а объем валового дохода от реализации не больше 70 млн грн; объекты незавершенного строительства, в том числе с земельными участками; объекты социально-культурного назначения.