Гройсман: нужно менять систему "кто кого знает и кто чей человек, тот и будет назначен"

Кабинет министров Украины продолжит практику публичного конкурсного отбора глав государственных компаний и проведет публичную приватизацию.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

«Госкомпании являются тем местом, где есть теневой интерес, где есть коррупция, где есть кормушка для разных коррупционных и олигархических групп. Наша задача – провести прозрачную приватизацию, чтобы каждый из вас (бизнесменов – УНИАН) мог прийти и инвестировать туда, куда считает необходимым. Первый шаг, который мы делаем, – объявили публичный аукцион на Одесский припортовый завод», – сказал премьер.

По словам Гройсмана, второй составной частью реформы управления государственной собственностью является назначение качественного менеджмента госкомпаний.

«Вторая позиция – это позиция менеджмента государственных предприятий. Я думаю, вы знаете, что в Украине, к сожалению, работает система «кто кого знает и кто чей человек, тот и будет назначен». Это необходимо менять – через механизмы абсолютно прозрачного конкурса приводить профессиональный менеджмент», – сказал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Минэкономразвития объявило кадровые конкурсы по первым шести крупнейшим госкомпаниям: «Центрэнерго», «Укрэнерго», «Укрпочта», «Укрспирт», «Укрзализныця» и «Электротяжмаш». Номинационный комитет при Минэкономразвития отобрал победителей трех конкурсов и рекомендовал назначить поляка Войцеха Бальчуна на должность главы «Укрзализныци», Жана-Андре Барбозу - на должность главы госхолдинга «Электротяжмаша» и Игоря Смилянского - на должность главы «Укрпочты». 20 апреля Кабмин утвердил решение Номинационного комитета и назначил на должности Бальчуна и Смилянского.

Кабинет министров 18 мая утвердил условия приватизации 99,6% акций одного из крупнейших в Украине производителей химической продукции - Одесского припортового завода (ОПЗ) со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн.