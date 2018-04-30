Кто претендует на украинскую жемчужину

Кабинет министров на прошлой неделе, наконец-то, утвердил условия приватизации химического гиганта Украины – Одесского припортового завода. Стартовая цена 99,6% акций установлена на уровне 13,175 млрд грн.

После утверждения условий продажи предприятия Фонд госимущества намерен в начале июня объявить о приватизации в официальных изданиях и через 45 дней после этого должен состояться аукцион. Таким образом, закрыть сделку по продаже химического гиганта удастся не ранее конца июля-начала августа этого года.

ОПЗ – уникальный объект. Предприятие является одним из крупнейших в Европе по производству и перевалке аммиака и карбамида с выходом к Черному морю. Завод имеет самые большие хранилища в Европе и четыре морских причала, он соединен с аммиакопроводом, по которому поставляется весь аммиак из России и Украины. Более 90% его продукции идет на экспорт.

Кто покупатели

Глава Фонда госимущества Игорь Билоус отметил, что ни одна украинская компания не интересовалась покупкой предприятия – только иностранные. И чем ближе становится дата аукциона, тем меньше в Фонде готовы говорить о потенциальных покупателях – все публичные компании придерживаются конфиденциальности. Известно только, что существуют около 10 инвесторов, которые активно интересуются приобретением ОПЗ.

Среди них - лидеры химической отрасли: норвежская компания Yara, польская Ciech и американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries.

Yara International является одной из крупнейших в мире химической компанией, перерабатывающей энергию, природные минералы и атмосферный азот в необходимые для сельского хозяйства и промышленности продукты. Компания уже не первый раз интересуется ОПЗ. Еще в 2009 году, когда правительство Тимошенко выставило завод на аукцион, Yara International изъявила желание его купить, создав для этого даже консорциум с принадлежащей самому богатому польскому бизнесмену Яну Кульчику Kulczyk Holding S.A. и ливийской госкомпанией Libyan Investment Authority. Но в тот раз она не успела подать заявку, из-за чего не приняла участие в конкурсе.

В ФГИ уверяют, что и Yara International, и польская Ciech (дочка -Kulczyk Holding S.A) не утратили интерес к ОПЗ. Кстати, польская компания, даже несмотря на смерть Яна Кульчика летом 2015 года, является одним из лидеров химической отрасли в Европе: акции котируются на Варшавской фондовой бирже, есть 8 производственных площадок, которые находятся в Польше, Германии и Румынии. Покупка Ciech Одесского припортового завода позволит компании выйти за границы Европы.

В списке интересующихся ОПЗ значится и американский холдинг IBЕ Trade, контролирующий около 12% рынка аммиака и 6% - аммиачной селитры. Правда, его руководителем является небезызвестный в нашей стране Алекс Ровт — украинец, который эмигрировал в Венгрию, а потом - в США. В 2008 году он вошел в список 400 самых богатых людей США по версии Forbes.

Ровт в Украине имеет неоднозначную репутацию. Во время президентства Виктора Ющенко он купил одного из крупнейших в Европе производителя минеральных удобрений – северодонецкий «Азот». Тогдашний губернатор Луганской области Алексей Данилов сообщил, что приватизации «Азота» вообще не было, а «было создано искусственное банкротство и государство не получило за это предприятие ни одной копейки». После консолидации в своих руках 100% предприятия Ровт продал его, как и другие свои украинские активы - 5% «Стирола» и 50% совместного предприятия «IBE-Стирол» - украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Подобная судьба Одесского припортового завода вряд ли устроит украинское правительство, которое борется за честную и прозрачную продажу госактивов с надеждой на значительные инвестиции нового владельца в предприятие.

Следующая интересующаяся ОПЗ американская компания Koch Fertilizers – один из крупнейших в мире производитель и продавец удобрений. Компания владеет активами заводов по производству удобрений в США, Канаде, Тринидад и Тобаго. Кроме того, Koch Fertilizers знакома с работой ОПЗ: в 2015 году ее «дочки» Koch Fertilizer Trading SARL и Koch Nitrogen International Sarl купили у украинского предприятия в общей сложности 92,8 тыс. тонн карбамида и 136,3 тыс. тонн аммиака.

Еще один американский инвестор, который интересуется заводом – компания CF Industries. Она является одним из лидеров по производству азотных удобрений. В 2015 году CF Industries провела ряд сделок по слиянию и поглощению. В частности, она приобрела у норвежской Yara 50% акций британского производителя химических удобрений GrowHow за 580 млн долл. Также CF Industries объявила о слиянии с нидерландской компанией OCI для создания холдинга, который будет лидером по производству азотных удобрений. Стремление компании консолидировать бизнес в Европе может говорить о высокой заинтересованности в покупке украинского актива, который имеет выгодное географическое расположение.

Экс-глава ФГИ Александр Бондарь считает, что список из 5-10 потенциальных покупателей преувеличен и может не соответствовать действительности на этапе подачи заявок для участия в аукционе. «Когда компании подадут заявки, тогда и можно будет говорить о чем-то. Я тоже могу назвать основные компании в этой сфере, но это не значит, что они будут принимать участие», - отметил он.

И эксперт прав: пока представители компаний не сделают официальных заявлений, сообщения Фонда о потенциальных покупателях являются не больше, чем предположениями.

Долг Фирташу - не помеха

Одним из не менее важных вопросов является стоимость ОПЗ. Как известно, Кабмин утвердил стартовую цену 99,6% акций завода в размере 13,175 млрд грн, или около 523 млн долл. Но как оказалось, стоимость сформирована уже после вычета долга ОПЗ за поставки газа в 2013-2014 году перед компанией Ostchem Дмитрия Фирташа. Без учета долга в размере 193 млн долл. стартовая цена предприятия могла бы составить около 716 млн долл.

Глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук считает, что долг фиктивный, и призвал Генеральную прокуратуру провести расследование его возникновения. «Это - фиктивная задолженность, которая была сформирована за счет злоупотреблений должностными лицами режима Януковича, чтобы украсть у государства это предприятие», - сказал он.

По словам Иванчука, погашение задолженности в любом виде является преступлением, так как из-за этого незаконно сформированного долга украинский бюджет недополучит 5 млрд грн от продажи завода.

Аналогичного мнения придерживается и экс-глава ФГИ Александр Бондарь. По его словам, вопрос с долгом структурам Фирташа до проведения приватизации следовало бы решить. «Возможно, надо было опротестовать его в украинском суде, или подписать мировое соглашение. Тогда цена была бы выше. Просто брать и уменьшать на 193 миллиона долларов стартовую цену и перекладывать эти обязательства на нового собственника не совсем логично», - сказал он.

Однако действующий глава ФГИ Игорь Билоус считает, что с долгом Фирташу уже ничего нельзя сделать – он признан международными аудиторами и Стокгольмским арбитражем.

Но наличие долга, по мнению Билоуса, не должно сорвать приватизацию ОПЗ. «Инвестор, который придет на завод, будет разбираться со всеми хозяйственными делами предприятия, в том числе и с долгом. Этого факта никто не скрывает. Пока никакой угрозы конкурсу нет… В инвестиционных условиях есть пункт о том, что новый собственник будет обязан уплатить все долги и не допустить возникновения новых. И это - нормальная мировая практика», - сказал он.

Фонд госимущества даже не пугает тот факт, что Стокгольмский арбитраж после рассмотрения иска компании Оstchem запретил продавать необоротные активы предприятия. «Решение не только не запрещает приватизацию – в нем представитель арбитража отдельно подчеркивает, что он никоим образом не хотел бы вмешиваться в приватизационный процесс, который проходит в Украине», - сообщил глава ФГИ.

Несмотря на существующие преграды в приватизации завода, продавать его однозначно нужно. И тут вопрос не только в цене предприятия, но и в том, насколько прозрачно будет проведен конкурс. Пожалуй, приватизация ОПЗ будет считаться удачной, если новый собственник сделает предприятие еще более успешным, вложив в его модернизацию значительные средства.

Виталий Чуйко (УНИАН)