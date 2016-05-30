Трем биржам разрешили проводить публичные размещения облигаций международных финорганизаций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по результатам конкурса выбрала троих крупнейших украинских организаторов торгов – ПФТС, «Перспектива» и Украинская биржа – площадками для проведения публичных размещений облигаций международных финансовых организаций (МФО).

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В комиссии отметили, что заявки на участие в конкурсе подали только данные три биржи.

Читайте такжеЕБРР хочет выпустить облигации в гривне«Каждая из фондовых бирж, которые признаны победителями конкурса, отвечают установленным критериям и могут осуществлять размещение облигаций МФО», - цитирует пресс-служба директора департамента регулирования деятельности торговцев ценными бумагами и фондовых бирж НКЦБФР Ирину Устенко.

По ее словам, какие именно организаторы торгов будут отобраны МФО для размещения своих облигаций, зависит от предложенных этими биржами условий.

В течение 10 дней комиссия должна принять решение о включении бирж в список организаторов торгов, которые могут размещать облигации МФО.

Справка УНИАН. Международные финансовые организации получили право выпускать гривневые облигации с 2013 года после внесения соответствующих изменений в Закон «О ценных бумагах и фондовом рынке».

Согласно закону, облигации МФО могут размещаться только на тех биржах, которые отобрала Нацкомиссия по ценным бумагам по результатам конкурса.

Участвовать в конкурсе могли фондовые биржи, которые имеют лицензию на деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг Украины. Главой конкурсной комиссии является член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин.