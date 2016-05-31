Рада отказалась исключить три госпредприятия из перечня не подлежащих приватизации

Верховная Рада Украины отказалась исключить из перечня не подлежащих приватизации три государственных предприятия, которые не осуществляют хозяйственную деятельность - «Днипровыбухпром», Научно-исследовательский институт энергетики «Укргипрогазоочистка» и госпредприятие по внедрению и наладке электронных измерений «Укрэнергоналадкаизмерение».

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В частности, законопроект №4225, которым предлагалось исключить вышеупомянутые предприятия из списка не подлежащих приватизации, поддержало лишь 222 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект в Раде, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что эти три госпредприятия не ведут хозяйственную деятельность или находятся в состоянии ликвидации на протяжении многих нет.

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По его словам, имея малое количество активов, предприятия вытягивают из бюджета значительные суммы средств на поддержание работы и выплату зарплат сотрудникам.

«Нам сейчас нужно каждую копейку для бюджета экономить», - подчеркивал до голосования Насалик.

Ранее сообщалось, что в конце 2015 года госпредприятия «Днипровыбухпром», Научно-исследовательский институт энергетики «Укргипрогазоочистка» и госпредприятие по внедрению и наладке электронных измерений «Укрэнергоналадкаизмерение» также предлагали исключить из перечня не подлежащих к приватизации законопроектом № 3469, однако данный документ парламентом поддержан не был.