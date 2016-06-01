Украинская биржа сократила количество эмитентов в индексной корзине

Украинская биржа исключила из индекса акций украинских эмитентов UX 2 компании: «Азовсталь» и Авдеевский коксохимический завод, сократив таким образом количество ценных бумаг в корзине до 5 с 7.

Об этом сообщила пресс-служба биржи со ссылкой на решение индексного комитета.

Причиной исключения является преобразование данных компаний в частные акционерные общества из публичных.

В организаторе торгов подчеркнули, что новые параметры индекса вступят в силу 16 июня 2016 года. Индекс будет включать акции «Райффайзен Банка Аваль», «Мотор Сичи», «Центрэнерго», «Укрнафты», «Донбассэнерго».

Кроме того, индексный комитет внес акции «Укртелекома», MHP S.A., «Турбоатома» и Крюковского вагоностроительного завода в список ожидания на включение в индексную корзину.

Как сообщал УНИАН, в марте Украинская биржа исключила из индекса акций украинских эмитентов UX 3 компании: Алчевский металлургический комбинат, Енакиевский металлургический завод, Крюковский вагоностроительный завод.