Японский SoftBank продаст акции Alibaba на $8 миллиардов

Японский банк SoftBank намерен продать пакет акций китайского интернет-ретейлера Alibaba оцениваемый в 7,9 миллиарда долларов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Financial Times.

"Согласно условиям сделки, SoftBank продаст пакет акций Alibaba на сумму в 2 миллиарда долларов интернет-холдингу, пакет на сумму 400 миллионов долларов в компании Alibaba Partnership и пакет акций на сумму в 500 миллионов долларов — крупному суверенному фонду. Кроме того, банк учредит траст, в котором будут размещены акции Alibaba на сумму 5 миллиардов долларов, которые впоследствии планируется конвертировать в американские депозитарные расписки и вывести на открытый рынок", - говорится в сообщении.

Как уточняет издание, SoftBank при этом останется крупнейшим держателем акций Alibaba. Его доля в ретейлере сократится с 32,2 до 28 процентов.

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По информации FT, полученные от продажи средства SoftBank направит на погашение долгов. Стоимость всего принадлежащего банку пакета акций Alibaba оценивается в 65 миллиардов долларов.

26 мая основатель Alibaba Group Джек Ма предложил построить бесплатную электронную дорогу для предпринимателей, которая соединила бы Азию, Европу и США.

Китайский гигант в сфере электронной коммерции Alibaba был основан в 1999 году. В сентябре 2015 года ретейлер провел первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже, в результате которого привлек около 25 миллиардов долларов.