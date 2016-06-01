Приватизация и концессия портов являются единственным путем развития морской отрасли – Мининфраструктуры

Потенциальные приватизация и концессия морских торговых портов Украины являются единственным реальным путем развития морской отрасли страны. Такое мнение высказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе встречи с заместителем министра инфраструктуры, транспорта и дорог Греции Марианной Крисовелони, которая состоялась 1 июня в Одессе, передает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Приватизация и концессия портов являются единственным возможным путем развития морской отрасли. По словам министра инфраструктуры Украины, реформа морской отрасли является одним из приоритетов деятельности правительства", - сказано в сообщении.

Так, по словам Омеляна, реформа морской отрасли предусматривает реорганизацию существующей Администрации морских портов Украины и создание Морской администрации.

"Ключевые задачи: создание Морской администрации, которая будет независимой от политических и лоббистских воздействий структурой и будет отстаивать интересы отрасли и ее работников. Вторая задача - реформирование Администрации морских портов Украины, которая должна стать мобильной эффективной структурой. Третья задача: повышение конкурентоспособности украинских портов в Черноморском бассейне", - цитирует пресс-служба Омеляна.

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Как сообщал УНИАН, 22 января Фонд государственного имущества Украины сообщил о намерении в 2016 году подготовить к продаже 13 государственных портовых операторов, находящихся в ведомстве Министерства инфраструктуры, после исключения их из списка не подлежащих приватизации компаний.

По мнению руководства Министерства инфраструктуры, стратегическое имущество морских торговых портов Украины необходимо оставить в собственности государства, тогда как остальное имущество может быть передано в концессию либо для приватизации.

В то же время глава ФГИУ Игорь Билоус отмечал, что самой эффективной формой управления морскими портами является концессия. По его словам, морские порты - это ликвидная государственная собственность, которую не надо продавать, но можно привлекать профессиональных глобальных операторов на условиях концессии для профессионального управления ею.