ЕБРР и МВФ рекомендуют Кабмину снизить стартовую цену Одесского припортового завода - Reuters

Европейский банк реконструкции и развития совместно с Международным валютным фондом рекомендовали правительству Украины снизить стартовую цену выставленного на продажу Одесского припортового завода - одного из крупнейших химических производств страны.

Читайте такжеОдесский припортовый завод планируют продать в конце июля

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо, подписанное главами представительств ЕБРР Франсисом Малижем и МВФ - Жеромом Ваше на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

По информации Reuters, главы представительств назвали «завышенной» цену в 500 млн долл. за 99,6% акций ОПЗ.

"Мы опасаемся, что многие известные международные инвесторы могут просто решить даже не рассматривать возможность своего участия, - цитирует письмо агентство Reuters. - Подобное развитие событий неблагоприятно скажется на доверии иностранных инвесторов в следующем раунде приватизации завода и в целом испортит имидж Украины и её потенциальную привлекательность для прямых иностранных инвестиций".

Читайте такжеНи одна зарегистрированная в Украине компания не интересовалась покупкой ОПЗ – Билоус

Как сообщал УНИАН, в середине мая Кабинет министров утвердил условия приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн (порядка 500 млн долл.). По словам главы Фонда государственного имущества Украины Игоря Билоуса, такая цена была сформирована по результатам независимой оценки пакета акций и утверждена конкурсной комиссией по приватизации завода. Основными потенциальными покупателями госпакета акций ОПЗ называют норвежскую компанию Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польскую Ciech. Аукцион, как ожидается, состоится в конце июля.

В то же время, ранее представитель ЕБРР Франсис Малиж отмечал, что ЕБРР может принять участие в приватизации и претендовать на долю в 15-25% предприятия.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.