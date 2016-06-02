В ФГИУ ответили на рекомендации кредиторов Украины по снижению стартовой цены ОПЗ

Рекомендации ключевых кредиторов Украины - Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития - по снижению стартовой цены 99,6% акций крупного химического предприятия Одесского припортового завода (ОПЗ), которая составляет 13,175 млрд грн (около 521 млн долл.), не повлияют на его приватизацию.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

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«Приватизация происходит в соответствии с законодательством, поэтому заявления наших партнеров сорвать ее не могут», - отметила пресс-служба, добавив, что в Украине предусмотрена персональная уголовная ответственность за занижение стартовой цены объекта при приватизации.

В ФГИУ добавили, что установленная цена является взвешенной и сбалансированной, а пересмотреть цену в кратчайшие сроки невозможно.

«Для этого нужно заново провести оценку и аудит – с учетом данных и прогнозов на текущий момент, что потребует нескольких месяцев и огромных повторных затрат», - сообщили в фонде.

Также в ведомстве напомнили, что цена была определена прозрачно, в соответствии с законодательством и утверждена на всех уровнях. Независимый оценщик провел оценку одновременно по трем методам и получил три суммы (с вычетом хозяйственного долга): по доходному методу - 523 млн долл., имущественному - 506 млн долл., сравнительному - 527 млн долл.

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По информации пресс-службы, оценщик решил для расчета итогового значения стартовой цены госпакета акций ОПЗ использовать данные доходного метода.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития совместно с Международным валютным фондом в соответствующем письме рекомендовали правительству Украины снизить стартовую цену выставленного на продажу Одесского припортового завода.

В письме отмечено, что многие известные международные инвесторы могут решить не рассматривать возможность своего участия в приватизации ОПЗ из-за высокой стартовой цены.

В середине мая Кабинет министров утвердил условия приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн. По словам главы Фонда госимущества Украины Игоря Билоуса, такая цена была сформирована по результатам независимой оценки пакета акций и утверждена конкурсной комиссией по приватизации завода. Основными потенциальными покупателями госпакета акций ОПЗ называют норвежскую компанию Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польскую Ciech. Аукцион, как ожидается, состоится в конце июля.

В то же время, ранее представитель ЕБРР Франсис Малиж отмечал, что ЕБРР может принять участие в приватизации и претендовать на долю в 15-25% предприятия.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.