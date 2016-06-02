Рада включила "Укрзализныцю" в список запрещенных к приватизации объектов

Верховная Рада включила Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога» («Укрзализныця»), созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, в список запрещенных к приватизации предприятий в рамках проведения корпоратизации компании.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий правительственный закон №4594 «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» поддержали 250 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, целью закона является сохранение 100% акций «Укрзализныци» в государственной собственности и обеспечение экономической безопасности страны.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно отмечал, что Кабинет министров не намерен приватизировать «Укрзализныцю». При этом он сообщал, что потенциально будет рассматриваться лишь продажа непрофильных активов госкомпании.