Рада приняла предложения президента к закону об управлении госпредприятиями

Верховная Рада приняла возвращенный с правками президента Украины Петра Порошенко закон, который предусматривает создание при государственных и коммунальных предприятиях независимых наблюдательных советов и проведение ежегодного аудита этих предприятий.

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За принятие соответствующего закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной собственности» проголосовали 289 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представитель президента в парламенте Артур Герасимов сообщил, докладывая по законопроекту, что принятый ранее парламентом закон предусматривает, что предприятия, контрольный пакет акций которых принадлежит государству или местным органам власти, обязаны публиковать информацию о своей деятельности. Речь идет как об отчетности, так и заключаемых договорах. По словам Герасимова, это создает неравные условия для ведения хозяйственной деятельности в отношении госпредприятий.

Также он отметил, что нельзя требовать оглашать подобную информацию от предприятий оборонной промышленности. Поэтому президент предложил исключить обязательство предприятий о публикации данных из договоров. Также изменяется порядок деятельности набсоветов предприятий оборонного комплекса, которая будет осуществляться в соответствии с законом «Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе».

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Как указывается в пояснительной записке, предлагается установить, что наблюдательный совет государственного или коммунального унитарного предприятия контролирует и регулирует деятельность руководителя предприятия с целью защиты прав государства. В частности, в государственных и коммунальных предприятиях, а также хозяйственных обществах, в уставных капиталах которых доля государства превышает 50 процентов, могут быть созданы наблюдательные советы. Порядок их создания определяет Кабинет министров, кроме предприятий оборонного комплекса. Также предлагается установить требование обязательного обнародования госкомпаниями и коммунальными предприятиями финансовой отчетности.

Как сообщал УНИАН, бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, который отстаивал принятие данного законопроекта, называл состояние государственных предприятий, их управление и результаты деятельности «позорными».

Верховная Рада приняла правительственный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной собственности» 18 февраля текущего года, однако президент отказался его подписать.