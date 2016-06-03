Кабмин опубликовал условия приватизации Одесского припортового завода

Кабинет министров Украины опубликовал условия приватизации 99,6% акций одного из крупнейших производителей химической продукции – Одесского припортового завода, начальная цена которого составляет 13,175 млрд грн (около 523 млн долл.).

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Соответствующее распоряжение №386 опубликовано в официальном издании правительства «Урядовый курьер», в связи с чем оно вступило в силу.

В документе отмечено, что на аукционе могут принять участие не менее 2 покупателей, один из которых должен быть нерезидентом. В случае подачи инвесторами меньше двух заявок или отсутствия заявок от нерезидентов, конкурс будет прекращен.

Согласно условиям, покупатель должен будет сохранить профиль деятельности завода, своевременно уплачивать в бюджет налоги и сборы, таможенные платежи. Также инвестор должен будет до 1 апреля 2017 года разработать программу внедрения прогрессивных технологий в производство химической продукции на заводе, которую обязан будет реализовать до 2021 года.

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Кроме того, покупатель в течение 3 месяцев после продажи направит в госбюджет дивиденды с пакета акций завода за 2015 год и часть 2016 года, пока государство владело заводом, в соответствии с нормативом, утвержденным Кабинетом министров.

Как сообщал УНИАН, в середине мая Кабмин утвердил условия приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн. По словам главы Фонда госимущества Украины Игоря Билоуса, такая цена была сформирована по результатам независимой оценки пакета акций и утверждена конкурсной комиссией по приватизации завода.

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Основными потенциальными покупателями госпакета акций ОПЗ называют норвежскую компанию Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польскую Ciech. Аукцион, как ожидается, состоится в 20-х числах июля.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.