Повышая ставки: SoftBank хочет выручить $10 миллиардов от продажи акций Alibaba

Японская телекоммуникационная компания Softbank Group Corp может выручить 10 миллиардов долларов от продажи акций в крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Holding Ltd, сообщают РИА Новости со ссылкой на Softbank.

"Ранее сообщалось, что Softbank намерена продать акции Alibaba Group Holding Ltd и сократить, таким образом, свою долю в компании до 28%. Данная сделка необходима японской фирме, чтобы собрать денежные средства и уменьшить свой долг", - говорится в сообщении.

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По данным Softbank, она выручит 1 миллиард долларов, продав часть акций GIC Private Limited и Temasek Holdings Private Ltd (по 500 миллионов долларов от каждой). В дополнение к этому подразделение Alibaba Partnership выкупит часть акций головной компании за 400 миллионов долларов. Головная компания Alibaba Group получит 2 миллиарда долларов за небольшую часть своих акций, еще 6,6 миллиарда долларов Softbank выручит за выпуск ценных бумаг, конвертируемых в американские депозитарные расписки Alibaba.

"Компания Softbank стала крупнейшим акционером Alibaba в 2000 году, когда начала инвестировать в китайскую компанию. Эта сделка будет первой продажей SoftBank акций Alibaba", - отмечает издание.

Alibaba, специализирующаяся на электронной коммерции, была основана Джеком Ма в 1999 году. Ее пользователям доступен сервис, комбинирующий отдельные функции eBay, Amazon и PayPal. Помимо онлайн-ритейла, компания развивает платежную систему Alipay.